Согласно источнику, компания недовольна, что Pegasus используется для взлома ее устройств. Большое количество таких случаев ранее освещали на конкретных примерах различные издания.
Интересно Специалисты Citizen Lab обнаружили новую версию шпионского приложения Pegasus
Apple против NSO Group
По словам представителей Apple, этим судебным делом компания хочет добиться для NSO Group "постоянного запрета на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple".
Поддерживаемые государством субъекты, вроде NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения, и при этом работают без должного уровня подотчетности — это необходимо прекратить. Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься,
– говорит Крейг Федериги, старший вице-президент по программному обеспечению компании Apple.
Согласно данным, которые собрала и опубликовала Apple, шпионское ПО Pegasus предоставляет властям разных стран удаленный доступ к микрофонам, камерам и другим модулям и данным любых смартфонов – iPhone, так и под управлением Android. Кроме того, вирус умеет заражать устройства автоматически, без каких-либо действий со стороны их владельцев.
Ранее Apple заявляла, что в iOS 14.8 закрыла уязвимость в iMessage, которую использовал Pegasus для доступа к смартфонам компании, и до сих пор не обнаружила ни одного факта успешной атаки вируса на устройства под управлением iOS 15 или новее.
Скандал вокруг Pegasus: что известно
- В июле 2021 года сразу 16 немецких изданий опубликовали материалы собственного расследования относительно таинственной программы Pegasus, способной взломать любой смартфон с помощью так называемых уязвимостей нулевого дня.
- О том, как развивались события в первые дни после раскрытия информации, можно прочитать по ссылке.
- Расследования показали, что NSO Group продавала вредоносное ПО спецслужбам разных стран. Те использовали его для слежки за людьми.
- Традиционно уличенные в слежке участники заявляли лишь о лучших намерениях, которые якобы ограничивались необходимой борьбой с терроризмом.
- Однако в списках слежки нашли очень известные имена, которые явно к террористам не относятся. Среди таких, например, президент Франции Эммануэль Макрон, создатель Telegram Павел Дуров (позже он заявил, что всегда знал, что находится в списке слежки), пакистанский премьер-министр и президент ЮАР, а также председатель Совета ЕС и политические лидеры Марокко, Ирака, Египта, Ливана и Уганды, журналисты изданий Associated Press, CNN, The New York Times, Reuters, а также более 600 чиновников и политиков по миру.
- Мы также писали о том, что шпионский софт могли применять и в Украине.
- Кроме того, с вирусом связали масштабный слом пользователей WhatsApp в 2019 году.
- Впоследствии стало известно и о том, что Pegasus тайно использовала немецкая полиция. Поскольку это противоречит немецким законам, соглашение два года держали в строгой тайне.
- В конце июля израильские власти наконец-то взялись расследовать деятельность NSO Group, однако уже в сентябре специалисты Citizen Lab обнаружили новую версию шпионского приложения.