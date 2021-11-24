Согласно источнику, компания недовольна, что Pegasus используется для взлома ее устройств. Большое количество таких случаев ранее освещали на конкретных примерах различные издания.

Интересно Специалисты Citizen Lab обнаружили новую версию шпионского приложения Pegasus

Apple против NSO Group

По словам представителей Apple, этим судебным делом компания хочет добиться для NSO Group "постоянного запрета на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple".

Поддерживаемые государством субъекты, вроде NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения, и при этом работают без должного уровня подотчетности — это необходимо прекратить. Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься,

– говорит Крейг Федериги, старший вице-президент по программному обеспечению компании Apple.‎

Согласно данным, которые собрала и опубликовала Apple, шпионское ПО Pegasus предоставляет властям разных стран удаленный доступ к микрофонам, камерам и другим модулям и данным любых смартфонов – iPhone, так и под управлением Android. Кроме того, вирус умеет заражать устройства автоматически, без каких-либо действий со стороны их владельцев.

Ранее Apple заявляла, что в iOS 14.8 закрыла уязвимость в iMessage, которую использовал Pegasus для доступа к смартфонам компании, и до сих пор не обнаружила ни одного факта успешной атаки вируса на устройства под управлением iOS 15 или новее.

Скандал вокруг Pegasus: что известно