Сетевые инсайдеры уверены, что компания Apple планирует выпустить недорогую версию своих полноразмерных наушников AirPods Max, которые недавно появились на рынке.

Какими будут недорогие AirPods Max

Новые AirPods Max будут нацелены преимущественно на любителей спорта. По информации LeaksApplePro, будущая модель может стоить около 350 долларов сообщает 24 канал.

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С такой ценой полноразмерные наушники смогут напрямую конкурировать с популярными моделями типа Sony WH-1000XM4 и Bose QuietComfort 35 II. Также появилась информация, что компания планирует внести некоторые изменения в дешевую версию наушников.

Что изменится в недорогих AirPods Max

Например, оголовье из нержавеющей стали и ушные чашки из анодированного алюминия заменят пластиком. Это решит не только проблему высокой цены, но и вопросы веса, поскольку оригинальная версия AirPods Max из-за использованных материалов кажется довольно тяжелой.

Кроме всего прочего, будущая новинка также получит все ключевые функции дорогой версии:

активное шумоподавление;

пространственный звук;

режим прозрачности.

Автономность должна сохраниться на прежнем уровне – в оригинальных AirPods Max было заявлено 20 часов работы.

Отметим, что первые полноразмерные наушники Apple анонсировали 8 декабря 2020 года, а уже 15 декабря стартовали продажи.