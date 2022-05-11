Apple перестала выпускать iPod: плеер производили более 20 лет

Компания Apple объявила о прекращении производства своего последнего музыкального проигрывателя – iPod Touch. Он будет доступен для покупки, пока на складах будут оставаться запасы гаджетов.

Первый iPod

Осенью 2001 года Apple представила свой первый плеер iPod. Это был довольно большой по сегодняшним стандартам гаджет толщиной в два сантиметра. Музыка в нем хранилась на жестком диске объемом пять гигабайтов, который позволял скачивать на плеер около тысячи песен.

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Одной из главных изюминок iPod был способ навигации: для перелистывания песен или пунктов меню нужно было двигать пальцем колесо в центре плеера. В последующих моделях механическое колесо заменили на сенсорное, а кнопки забрали прямо под него, но принцип остался прежним.



Представлен в 2001 году iPad.

Успех iPod

Первая модель плеера приобрела безумную популярность. Этому способствовало качество и внимание к деталям, о котором впоследствии упоминали журналисты и обозреватели. Вместе с тем iPod не напоминал тот революционный гаджет, которым его позиционировала Apple.

Несмотря на все, линейка оказалась крайне успешной: за первые 10 лет компания продала 300 миллионов плееров и одновременно занимала 78 процентов рынка портативных музыкальных устройств.

и одновременно занимала 78 процентов рынка портативных музыкальных устройств. Общее количество проданных iPod сегодня оценивается примерно в 450 миллионов.

С появлением "умных" функциональных телефонов популярность таких устройств, как музыкальные плееры начала падать. Apple немного изменила подход к дизайну и функциональности устройства и начала делать его немного меньшим, однако рынок суждено было захватить принципиально новому типу устройств. Еще на презентации первого iPhone в 2007 году Стив Джобс представлял его как комбинацию iPod, телефона и устройства для доступа в интернет.

Снижению популярности плееров также способствовало изменение модели покупки конкретных альбомов и песен, которую постепенно заменила стриминговая модель, при которой требуется не большой диск, а быстрое подключение к интернету.

Прекращение продаж iPod

Кстати, продавать iPod Classic Apple закончила в 2014 году. Затем в 2017 году она сняла с производства iPod Nano и Shuffle.

iPod Nano и iPod Shuffle / Фото Apple

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Теперь компания сняла с производства модель iPod Touch, которая во многом напоминала iPhone, и закрыла линейку плееров, существовавшую более двух десятилетий. Пока плееры еще можно купить, но только до момента, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже производимых гаджетов. Возможно, полное исчезновение iPod с прилавков будет длинным.

В 2012 году Apple прекратила производство iPhone 3GS, но в 2018 году на складе в Южной Корее обнаружили нераспроданную партию гаджетов, которые затем были выставлены на продажу по цене 40 долларов за устройство.