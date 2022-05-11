Первый iPod

Осенью 2001 года Apple представила свой первый плеер iPod. Это был довольно большой по сегодняшним стандартам гаджет толщиной в два сантиметра. Музыка в нем хранилась на жестком диске объемом пять гигабайтов, который позволял скачивать на плеер около тысячи песен.

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Одной из главных изюминок iPod был способ навигации: для перелистывания песен или пунктов меню нужно было двигать пальцем колесо в центре плеера. В последующих моделях механическое колесо заменили на сенсорное, а кнопки забрали прямо под него, но принцип остался прежним.



Представлен в 2001 году iPad.

Успех iPod

Первая модель плеера приобрела безумную популярность. Этому способствовало качество и внимание к деталям, о котором впоследствии упоминали журналисты и обозреватели. Вместе с тем iPod не напоминал тот революционный гаджет, которым его позиционировала Apple.

Несмотря на все, линейка оказалась крайне успешной: за первые 10 лет компания продала 300 миллионов плееров и одновременно занимала 78 процентов рынка портативных музыкальных устройств.

и одновременно занимала 78 процентов рынка портативных музыкальных устройств. Общее количество проданных iPod сегодня оценивается примерно в 450 миллионов.

С появлением "умных" функциональных телефонов популярность таких устройств, как музыкальные плееры начала падать. Apple немного изменила подход к дизайну и функциональности устройства и начала делать его немного меньшим, однако рынок суждено было захватить принципиально новому типу устройств. Еще на презентации первого iPhone в 2007 году Стив Джобс представлял его как комбинацию iPod, телефона и устройства для доступа в интернет.

Снижению популярности плееров также способствовало изменение модели покупки конкретных альбомов и песен, которую постепенно заменила стриминговая модель, при которой требуется не большой диск, а быстрое подключение к интернету.

Прекращение продаж iPod

Кстати, продавать iPod Classic Apple закончила в 2014 году. Затем в 2017 году она сняла с производства iPod Nano и Shuffle.

iPod Nano и iPod Shuffle / Фото Apple

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Теперь компания сняла с производства модель iPod Touch, которая во многом напоминала iPhone, и закрыла линейку плееров, существовавшую более двух десятилетий. Пока плееры еще можно купить, но только до момента, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже производимых гаджетов. Возможно, полное исчезновение iPod с прилавков будет длинным.

Интересный факт! В 2012 году Apple прекратила производство iPhone 3GS, но в 2018 году на складе в Южной Корее обнаружили нераспроданную партию гаджетов, которые затем были выставлены на продажу по цене 40 долларов за устройство.