Из-за коронавируса Apple вынуждена была перенести официальную презентацию новой линейки iPhone 12. Выпуск младшей модели линейки пришлось отложить еще на месяц. И эксперты прогнозировали существенные убытки для компании.

Однако, эти прогнозы не оправдались. Более того, задержка выпуска iPhone 12 стала даже выгодной для Apple.

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Аналитическая компания Counterpoint Research подсчитала, что продажи смартфонов в Европе в 2020 году упали на 14% в сравнении с предыдущим годом, при этом продажи iPhone снизились лишь на 4%.

Снижение спроса в цифрах

Как говорят эксперты, апрель был худшим месяцем в году. Тогда продажи упали почти на 50% по сравнению с 2019 годом. В сентябре ситуация с пандемией вновь обострилась, и это привело к новому закрытию магазинов по всей Европе. В результате в конце года рынок смартфонов упал.

Как выиграла Apple

Эксперты говорят, что решение отложить выпуск iPhone 12 окупилось по двум причинам.

Во-первых, это дало возможность iPhone 11 и iPhone SE показать “долговечность”. Обе модели очень хорошо продавались на многих рынках в течение года.

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