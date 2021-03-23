Компания Apple продолжает развивать команду в Украине. На официальном сайте компании появилась уже третья вакансия в Киеве – Country Field Staff Manager.

Специалист должен пополнить команду Sales and Business Development. Потенциальный кандидат будет работать с командой продаж на местах.

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Кого ищут в Киеве

Человек должен возглавить команду продаж, которая работает с ритейлом, то есть партнерами Apple в Украине. Специалист будет непосредственно подотчетен главе местного офиса. Он будет отвечать за подготовку и воплощение ежеквартального бизнес-плана и целей по работе с каналами продаж в Украине.

Также этот человек будет заниматься поиском специалистов и формированием команды продаж, работа с ритейлом, работа с уровнем клиентского сервиса и тому подобное.

Спрос

От кандидата требуют опыт работы на руководящей должности. Специалист должен знать, как обеспечивать лучший пользовательский опыт, понимать потребности и ценности пользователей продуктов Apple.

Также требуется умение креативно решать проблемы, критически мыслить.

Специалист должен обладать коммуникационными навыками и уметь быстро выстраивать и поддерживать связи, сотрудничать.

Есть требования и по образованию – как минимум степень бакалавра и, конечно же, хороший английский.

Добавим, недавно мы сообщали о вакансии от Apple в Киеве – искали аналитика по косвенным налогам (Indirect Tax Analyst). Эта вакансия до сих пор активна.

Также в марте этого года Apple начала локализовать украинскую версию сайта. Конечно, о выходе на украинский рынок говорить еще рано, однако это точно хороший знак.