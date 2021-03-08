Компания Apple вновь ищет специалиста в Украине. Сейчас производитель ищет аналитика по косвенным налогам (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.

Свежая вакансия уже размещена на официальном сайте Apple в разделе о работе. Косвенные налоги – это надбавки к ценам, например НДС.

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Требования

Как сказано в описании вакансии, компания ищет специалиста, отвечающего таким требованиям:

имеет исключительные аналитические, коммуникативные, презентационные и организационные навыки;

внимательный к деталям;

умеет придерживаться жестких дедлайнов.

Преимуществом будет опыт в финансовой и бухгалтерской деятельности, знание систем Excel, SAP / других ERP-систем, опыт управления проектами. Также от кандидата требуют свободное владение английским и украинским языками.

Этот специалист в Украине будет заниматься подготовкой и подачей деклараций по косвенным налогам в государственные органы, общением с ними.

Добавим, что весной 2020 года Apple зарегистрировала в Украине юрлицо. Летом того же года была открыта вакансия главного бухгалтера (Chief Accountant) для киевского офиса.

Напомним, недавно в Верховной Раде в первом чтении поддержали проект об НДС для поставщиков электронных услуг-нерезидентов (в этот список входят и услуги Apple). Вероятно, именно поэтому отрывают новую вакансию.