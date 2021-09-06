Apple откладывает технологию сканирования фотографий пользователей: почему компания передумала

Apple подверглась большой критике из-за анонса алгоритма, призванного сканировать фотографии пользователей на предмет наличия детской порнографии. К ней присоединились как обычные пользователи, так и компании, а также власти Германии. Теперь компания объявила о приостановке работы над технологией.

Система сканирования фотографий пользователей для поиска сцен насилия над детьми должна была заработать с выходом iOS 15, то есть уже этой осенью. Но теперь планы изменились.

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Что теперь

Как заявляет компания, она прислушалась к мнению пользователей, правозащитных организаций, исследователей по вопросам информационной безопасности и других заинтересованных лиц и решила не спешить с запуском технологии.

В ближайшее время Apple будет собирать отзывы и мнения, чтобы лучше понять ситуацию. После этого технологию доработают. В нее внесут необходимые изменения, чтобы не осталось сомнений в том, что она будет использоваться только с благой целью.

Соответственно, речь не идет об отказе от технологии, а лишь о ее временном переносе.

, Apple в последних своих объяснениях заявила, что не собирается пересматривать фотографии пользователей, а лишь хочет сверять их хеш-суммы с базой известного нелегального контента.

Объяснения не успокоили недовольных пользователей. Они видят в этом угрозу, ведь рано или поздно технология может превратиться в средство цензуры со стороны авторитарных государств и их правительств – алгоритм можно легко перенастроить на поиск контента, который считается запрещенным в конкретной стране. Пострадать могут активисты, журналисты, правозащитники, политические оппоненты.

Компания ничего не сказала о сканировании электронной почты. Две недели назад руководитель информационной службы Эрик Фридман признался, что Apple включила технологию сканирования данных iCloud Mail на предмет детской порнографии не 6 августа, а три года назад. Так же ничего не сообщили и о возможном переносе сканирования сообщений несовершеннолетних в iMessage – эта технология будет сообщать родителям, что их ребенок посмотрел или отправил порнографические изображения на своем смартфоне или планшете.