Власти Бразилии решили оштрафовать компанию Apple за то, что производитель отказался от адаптеров зарядки в комплектах смартфонов iPhone 12. Компания понесет убытки на 2 миллиона долларов.

Правозащитное агентство Procon-SP (для защиты прав потребителей) обвинило Apple в том, что компания водит в заблуждение пользователей, продавая устройства без зарядного устройства.

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iPhone без зарядки

Напомним, осенью 2020 года Apple выпустила новую линейку смартфонов iPhone 12. В коробке пользователи не нашли адаптеры зарядки, только провод, а также проволочные наушниками.

Ранее компания убрала блок зарядки из стандартного комплекта поставки новых часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Исключение сделали только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.

Такой шаг компания объяснила заботой об окружающей среде, ведь таким образом удалось сократить электронные отходы. Хотя аналитики отмечают, что таким образом производитель и сэкономил на компонентах.

Что возмутило Procon-SP

В Procon-SP возмутились, что так и не получили ответа от Apple. Ведомство предложило производителю снизить стоимость iPhone 12.

Кроме того, агентство обвинило американскую компанию в неспособности обеспечить должную поддержку клиентам, которые столкнулись с "проблемами с некоторыми функциями" в своих iPhone после обновления ОС.

Добавим, что некоторые крупные производители смартфонов, включая лидера рынка Samsung, взяли пример с Apple и тоже постепенно отказываются от адаптеров зарядки и наушников в комплектах своих смартфонов.