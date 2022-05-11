Apple оригинально пригласила на конференцию WWDC 2022

Apple готовит конференцию WWDC 2022 и уже приглашает на нее желающих. Однако коронавирусные ограничения никто не отменял, поэтому компания прибегла к оригинальному шагу.

Ежегодное мероприятие WWDC (Worldwide Developers Conference), посвященное софтверным новинкам, пройдет 6 июня. Из-за постоянных изменений ситуации вокруг COVID-19 в последние годы его проводили виртуально в виде заранее снятого фильма-презентации. Однако в этом году компания решила провести "живую" конференцию. Однако попасть на нее смогут далеко не все желающие.

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Кто попадет на WWDC

Как стало известно, Apple объявила о старте лотереи для разработчиков , желающих посетить WWDC 2022 лично.

, желающих посетить WWDC 2022 лично. Разработчики со всего мира могут попытаться бесплатно зарегистрироваться на посещение мероприятия уже сегодня.

Единственное требование – у вас должен быть оплаченный аккаунт разработчика Apple Developer Program или Apple Developer Enterprise Program.

Кроме самой WWDC, которая будет проходить в течение всего дня в Apple Park‌‌, приглашенные смогут увидеть новенький "Центр разработчиков" – о его строительстве компания ранее заявляла СМИ.

Все, кто подаст заявку, примет участие в лотерее.

Персональные приглашения будут разданы в случайном порядке.

При этом они будут привязаны к заявителю. Передарить их кому-то другому нельзя.

В этом году на конференции ожидаются новости iOS 16, iPadOS 16 и macOS 13 Mammoth.

В WWDC компания не показывает устройства. Для них отводятся отдельные конференции, которые в последние годы тоже проходят виртуально. К примеру, в сентябре ожидается презентация линейки iPhone 14. Характеристики Pro-версии уже слили в сеть инсайдеры. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке. Кроме того, недавно стало известно, что компания готовит смартфон с тремя экранами, два из которых будут основаны на технологии электронщика чернил E Ink. Инсайдеры сообщают, что выйти он может уже к концу 2022 года, а значит, имеет все шансы быть представленным в сентябре вместе с другими смартфонами.