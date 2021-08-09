СМИ по-разному описывали технологию. Отличались не только предположения о ее целях, но и описание самого процесса работы алгоритма. Apple несколько прояснила ситуацию. Хотя вопросы все еще есть.

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Новая технология сканирования: нарушение прав или благо обществу

Напомним, у технологии есть два направления:

сканирование iCloud на предмет "запрещенных" фото и, по предположениям пользователей, передача информации об этом в правоохранительные органы,

на предмет "запрещенных" фото и, по предположениям пользователей, передача информации об этом в правоохранительные органы, сканирование переписки несовершеннолетних в iMessage на предмет передачи им или ими фотографий откровенного характера и дальнейшее оповещение об этом факте их родителей.

Как заявляет компания, она не собирается рыться в хранилищах iPhone или iPad, выискивая детскую порнографию, чтобы пожаловаться местным властям. Нейросеть призвана сравнивать пользовательские изображения с базой пропавших без вести детей и попавших в рабство. Такая база собрана и предоставлена ​​международными организациями. Таким образом алгоритм, используя криптографию, будет осуществлять "слепой поиск" – пока неясно, что это значит – фотографий, имеющих отношение к жестокому обращению с детьми.

Также Apple уточнила, что механизм будет запущен только в США и только у тех пользователей, которые включили "медиатеку iCloud".

Учитывая эти сведения, создается впечатление, что, по мнению компании, типичный портрет похитителя детей включает обязательное его проживание в США, включенную "медиатеку iCloud" и привычку коллекционировать у себя в облачном хранилище фотографии всех похищенных им детей. Непонятным тогда остается одно: какое отношение к этому имеет оповещение родителей о том, что их ребенок отправил кому-то обнаженное фото или посмотрел такое же?

Возможные сценарии развития технологии: взгляд пользователей сети

Издание 9to5Mac собрало разные мнения о новом алгоритме. Большинство претензий в сторону Apple сведены к тому, что эта функция очень легко может стать предметом злоупотреблений со стороны авторитарных государств и отдельных коррумпированных людей, которые "подомнут" под себя компанию.

Это дает возможность создать идентификатор людей, которые сохраняют или пересылают со своих устройств запрещенный в конкретной стране фото- или видеоконтент. Под наблюдение могут попасть оппозиционеры, которые активно критикуют власть, активисты, журналисты, правозащитники.

Поиск откровенных фотографий в переписке можно перенастроить на слова, таким образом также преследуя политических оппонентов.

Несмотря на объяснения компании, пользователи не склонны верить ее словам и все равно настаивают на том, что их данные впоследствии будут передаваться в правоохранительные органы. Эксперты по кибербезопасности видят в схеме большую проблему: на вашем устройстве можно при желании искать абсолютно любую информацию, а не только противоправную . И если такая лазейка есть, то ею рано или поздно обязательно воспользуются не по назначению.

. И если такая лазейка есть, то ею рано или поздно обязательно воспользуются не по назначению. Что касается сканирования сообщений iMessage – когда смартфон отправляет родителям извещение о том, что их ребенок получил или просмотрел взрослый контент – то здесь тоже есть несколько слабых мест: во-первых, ребенок может легко перейти в другой мессенджер, где функция не будет работать; во-вторых, родители, по мнению правозащитников, не всегда являются надежными доверенными лицами.

Что об этом думают глава WhatsApp и Эдвард Сноуден

Уилл Кэткарт, который сейчас руководит WhatsApp, заявил, что мессенджер не будет присоединяться к новым мерам купертиновцев. Он считает, что Apple идет по ложному пути, и называет такой подход "очень тревожным", ведь он потенциально предоставляет правительствам с ложным представлениям о правильном и неправильном слишком много возможностей: они могут заставить компанию загружать в свою базу для анализа тот контент, который счита противоправным, но который на самом деле не имеет отношения к эксплуатации детей. Таким образом сигнал о нарушении будет поступать не о насилии над ребенком, а о совсем других вещах.

Вместе с тем, господин Кэткарт, судя по всему, не считает ложными и тревожными аналогичные намерения Facebook сканировать переписки пользователей мессенджера с помощью нового гомоморфного шифрования с целью встроить таргетированную рекламу прямо в диалоги WhatsApp.

Сноуден считает, что если компания "может сканировать детское порно сегодня, то она сможет сканировать что угодно завтра".

Бывший сотрудник американских спецслужб настаивает, что какими бы хорошими ни были намерения Apple, она развивает потенциально массовое наблюдение по всему миру. Он призывает пользователей не обманывать себя и не верить всему, что говорят.

Профессор Мэтью Д. Грин из Университета Джона Хопкинса, также выразил обеспокоенность:

Американская некоммерческая организация EFF, которая защищает права граждан в цифровом пространстве, заявила, что Apple является "задокументированным, тщательно продуманным и узко ограниченным бэкдором", который снижает конфиденциальность пользователей,

– говорит он.

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Что дальше

Компания Apple отмечает, что новая система разрабатывалась не один год, и совершенно не предназначена ни для каких-либо политических игр, ни для контроля за гражданами со стороны государств. Однако такой ответ вряд ли можно считать исчерпывающим. Вопросов все равно остается много: по заявлениям специалистов, некоторая информация не стыкуется с тем, что мы слышали ранее из официальных источников.

Эксперты предполагают, что Евросоюз может запретить использование алгоритма. За ним последуют и американские суды.

Вероятно, последние заявления по этому поводу были вынужденной мерой в связи с массовым недовольством. Компании требуется время, чтобы хорошо обдумать свои действия и позицию. Тогда нас ждет больше информации и более точные объяснения касательно работы алгоритма.

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