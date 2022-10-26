Apple подтвердила переход на разъем USB-C в ближайшем будущем

Компания Apple предоставила первое прямое подтверждение тому, что iPhone с портом USB-C все-таки появится. Ранее разные аналитики и эксперты рынка смартфонов делали предположения о сроках его появления.

Комментарий о USB-C в смартфонах Apple дал старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвяк на конференции WSJ Tech Live. На вопрос журналистки The Wall Street Journal Джоанны Стерн, заменит ли компания Lightning, он сказал: "Очевидно, что нам придется подчиниться, у нас нет выбора".

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Когда ждать USB-C в смартфонах Apple

Джоанна Стерн также поинтересовалась, когда именно стоит ожидать появления USB-C в iPhone.

Европейцы сами диктуют термины для европейских клиентов,

– ответил Грег Джосвяк.

Сейчас закон диктует, что "все мобильные телефоны и планшеты" должны начать использовать USB-C не позднее "осени 2024 года". Таким образом в случае Apple это может быть iPhone 15 в 2023 году или iPhone 16 в 2024-м.

Джосвяк отказался ответить, будет ли компания добавлять новый разъем в смартфоны, продаваемые за пределами ЕС. Но он ясно дал понять, что Apple не в восторге от того, что ее юридически принуждают к переходу на новый стандарт. Прежде чем признать, что компания вынуждена соблюдать закон, он долго объяснял, что Apple исторически предпочитала идти по своему пути и доверять своим инженерам, нежели быть принужденной к принятию стандартов аппаратного обеспечения законодателями. Джосвяк отметил, что между ЕС и Apple "были небольшие разногласия" по поводу идеи всеобщего регулирования зарядных устройств.