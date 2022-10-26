Комментарий о USB-C в смартфонах Apple дал старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвяк на конференции WSJ Tech Live. На вопрос журналистки The Wall Street Journal Джоанны Стерн, заменит ли компания Lightning, он сказал: "Очевидно, что нам придется подчиниться, у нас нет выбора".
Интересно Блогер сравнил камеры iPhone 14 Pro и десятилетнего Nokia 808 на Symbian: угадайте, кто выиграл
Когда ждать USB-C в смартфонах Apple
Джоанна Стерн также поинтересовалась, когда именно стоит ожидать появления USB-C в iPhone.
Европейцы сами диктуют термины для европейских клиентов,
– ответил Грег Джосвяк.
Сейчас закон диктует, что "все мобильные телефоны и планшеты" должны начать использовать USB-C не позднее "осени 2024 года". Таким образом в случае Apple это может быть iPhone 15 в 2023 году или iPhone 16 в 2024-м.
Джосвяк отказался ответить, будет ли компания добавлять новый разъем в смартфоны, продаваемые за пределами ЕС. Но он ясно дал понять, что Apple не в восторге от того, что ее юридически принуждают к переходу на новый стандарт. Прежде чем признать, что компания вынуждена соблюдать закон, он долго объяснял, что Apple исторически предпочитала идти по своему пути и доверять своим инженерам, нежели быть принужденной к принятию стандартов аппаратного обеспечения законодателями. Джосвяк отметил, что между ЕС и Apple "были небольшие разногласия" по поводу идеи всеобщего регулирования зарядных устройств.