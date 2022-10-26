Комментарий о USB-C в смартфонах Apple дал старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвяк на конференции WSJ Tech Live. На вопрос журналистки The Wall Street Journal Джоанны Стерн, заменит ли компания Lightning, он сказал: "Очевидно, что нам придется подчиниться, у нас нет выбора".

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Когда ждать USB-C в смартфонах Apple

Джоанна Стерн также поинтересовалась, когда именно стоит ожидать появления USB-C в iPhone.

Европейцы сами диктуют термины для европейских клиентов,

– ответил Грег Джосвяк.

Сейчас закон диктует, что "все мобильные телефоны и планшеты" должны начать использовать USB-C не позднее "осени 2024 года". Таким образом в случае Apple это может быть iPhone 15 в 2023 году или iPhone 16 в 2024-м.

Джосвяк отказался ответить, будет ли компания добавлять новый разъем в смартфоны, продаваемые за пределами ЕС. Но он ясно дал понять, что Apple не в восторге от того, что ее юридически принуждают к переходу на новый стандарт. Прежде чем признать, что компания вынуждена соблюдать закон, он долго объяснял, что Apple исторически предпочитала идти по своему пути и доверять своим инженерам, нежели быть принужденной к принятию стандартов аппаратного обеспечения законодателями. Джосвяк отметил, что между ЕС и Apple "были небольшие разногласия" по поводу идеи всеобщего регулирования зарядных устройств.

Напомним, Европарламент окончательно принял единый стандарт разъема для зарядки в конце апреля. По мнению Еврокомиссии, такой шаг поможет снизить количество электронного мусора, ведь владельцам техники не придется покупать новый кабель зарядки для каждого устройства. Новое правило распространяется на смартфоны, планшеты, камеры, электронные книги, наушники, портативные колонки и консоли.