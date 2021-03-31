Компания Apple объявила дату своей традиционной конференции для разработчиков – WWDC 2021 (Worldwide Developers Conference). В этом году она пройдет пройдет с 7 по 11 июня.

Как и в прошлом году, мероприятие будет проходить только в онлайн-формате. Причина, очевидно, пандемия коронавируса.

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Для чего проводят конференцию

Разработчики будут рассказывать о новинках в программной экосистеме Apple, в частности о новых версиях iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также новые технологии, инструменты и фреймворки.

В рамках конференции пройдет конкурс Swift Student Challenge, который поможет юным разработчикам показать, на что они способны. С 18 апреля фирмы могут присылать свои проекты в Swift playground для участия в конкурсе, победители получат призы и сувениры.

Как добавили в Apple, комьюнити разработчиков компании включает более 28 миллионов специалистов по всему миру. Поэтому онлайн-формат WWDC21 позволит привлечь действительно большое количество разработчиков.