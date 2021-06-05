Apple обновила AirTags: теперь следить за людьми не получится

Apple начала отправлять программное обновление для датчиков AirTags, изменив временной интервал, в течение которого устройство начнет активировать сирену при потенциальном использовании для отслеживания другого человека. Таким образом в компании закрыли проблему, которая была актуальной сразу после выхода гаджета.

Как все работало раньше

Сначала AirTags активировали звуковые сигналы при активном отслеживании в течение трех дней, теперь – в случайном окне между 8 и 24 часами с момента активации. А для того, чтобы упростить проверку наличия AirTags вблизи для владельцев Android-смартфонов, Apple работает над специальным приложением для этой операционной системы.

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Актуальная проблема – слежка за людьми

О том, что AirTags могут использоваться для сталкинга, издание The Washington Post писало еще в мае. Компактные размеры и беспроводность гаджета позволяет незаметно спрятать его в сумке человека и скрытно отслеживать его местоположение. Мини-расследование о возможности слежки с помощью устройства проводило немало специалистов, поэтому опасность стать жертвой слежки была действительно реальной.

Метку AirTag презентовали на весеннем мероприятии Apple. Гаджет оснащен Bluetooth и чипом U1 с использованием сверхширокополосной технологии, которая поможет точно определять расстояние и направление к потерянному объекту в зоне досягаемости.