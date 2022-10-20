Apple прояснила ситуацию вокруг удаления и возвращения приложений VK в App Store

Apple удалила ряд приложений, входящих в экосистему VK, в сентябре. Из App Store тогда исчезли ВКонтакте, ВК Музыка, ВК Мессенджер, ВК Админ, Mail.ru, Облако Mail.ru и многие другие. Потом все вернулись. Теперь известно почему.

Напомним, ранее компания уже комментировала сам факт удаления, заявив, что причина – в санкциях Великобритании. Представитель Apple Адам Дема сообщил, что приложения VK распространяются компанией, в которой большинство управленцев и владельцев попали под ограничения. Поэтому учетная запись разработчика была закрыта, а приложения удалены из магазина по всему миру.

Интересно Apple вернула в App Store мобильные приложения ВКонтакте и Mail.ru

Новое старое объяснение

Теперь компания снова повторила знакомую причину. Разработчик, по словам Apple, проигнорировал "многочисленные запросы" на предоставление документов, которые могли бы доказать, что он не попадает под санкции Великобритании.

Однако после удаления программ необходимые документы якобы были предоставлены, поэтому все они были восстановлены в App Store.

После удаления приложения разработчик предоставил всю необходимую информацию, подтверждающую, что его контрольный пакет акций не принадлежит или не контролируется организацией, находящейся под санкциями. Таким образом приложения были восстановлены в App Store,

– заявили в Apple.

Напомним, правительство Великобритании в ответ на фиктивные "референдумы" ввело санкции против 23 руководителей "Газпромбанка", входящего вместе с "Газпром-медиа" (владельцем VK и Mail.ru) в холдинг "Газпром". В то же время глава VK Владимир Кириенко, близкий к Путину, находится под санкциями США еще с февраля 2022 года. Этого, как оказалось, недостаточно для продления ограничений против VK в App Store.