Apple назвала дату презентации iPhone 13 – какие новинки покажет компания

Фанаты Apple и другие пользователи уже давно ждали день, когда компания объявит о дате выхода новых устройств. Это произошло – Apple официально назвала дату и время проведения грандиозного мероприятия, на котором покажут новые модели.

Когда покажут новые устройства Apple

Компания объявила, что проведет крупное мероприятие ровно через неделю, во вторник 14 сентября в 20:00 по киевскому времени. Презентация пройдет под девизом California streaming (Транслирует Калифорния).

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Что покажет Apple на презентации 14 сентября

Apple обычно на сентябрьских мероприятиях представляет новые iPhone. Вероятно, в следующий вторник компания покажет долгожданные iPhone 13.

В сети уже давно ходят слухи, что некоторые из новых моделей смогут похвастаться экранами с высокой частотой обновления.

Кроме того, все устройства серии должны получить уменьшенный вырез для системы сканирования лица в верхней части экрана.

Если эти слухи подтвердятся, дизайн "челки" изменится впервые с момента презентации этого элемента в 2017 году в составе iPhone X.

Кроме нового iPhone Apple представит также и финальную версию iOS 15.

Другие гаджеты, которые могут представить на мероприятии