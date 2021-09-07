Когда покажут новые устройства Apple
Компания объявила, что проведет крупное мероприятие ровно через неделю, во вторник 14 сентября в 20:00 по киевскому времени. Презентация пройдет под девизом California streaming (Транслирует Калифорния).
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We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021
Что покажет Apple на презентации 14 сентября
Apple обычно на сентябрьских мероприятиях представляет новые iPhone. Вероятно, в следующий вторник компания покажет долгожданные iPhone 13.
- В сети уже давно ходят слухи, что некоторые из новых моделей смогут похвастаться экранами с высокой частотой обновления.
- Кроме того, все устройства серии должны получить уменьшенный вырез для системы сканирования лица в верхней части экрана.
Кроме нового iPhone Apple представит также и финальную версию iOS 15.
Другие гаджеты, которые могут представить на мероприятии
- Помимо новых смартфонов, Apple представит в следующий вторник смарт-часы Watch Series 7.
- По слухам, новинка получит увеличенные размеры и плоские грани корпуса.
- Некоторые источники указывают также на то, что 14 сентября будут представлены беспроводные наушники AirPods третьего поколения, которые получат дизайн, схожий с AirPods Pro.
- Также этой осенью ожидается запуск компьютеров Apple на базе новых моделей фирменных ARM-чипсетов, и обновленных планшетов iPad. Но все эти устройства должны быть анонсированы позже.