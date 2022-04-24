Apple начнет удалять из своего магазина программы, давно не обновлявшиеся

Apple, похоже, намерена начать удалять программы, давно не получавшие обновления. Так, разработчики LazerWalker, создающие небольшие игры, жалуются, что Apple вскоре удалит их проекты из App Store.

Причина в том, что они в течение значительного срока не получали обновлений. В письме Apple к разработчикам указано, что приложение нужно обновить в течение 30 дней, иначе оно будет удалено из App Store.

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Однако, по словам LazerWalker, ее игры являются готовыми продуктами и не подходят для постоянных обновлений, как у сервисов.

В компании же заявили, что подобная практика нацелена на улучшение качества каталога приложений.

Мы внедряем непрерывный процесс оценки программ, удаляя программы, которые больше не работают должным образом, не отвечают текущим рекомендациям по проверке или устарели.

– говорится в объяснении Apple.

Как все будет работать

Если программа уже загружена на устройство, она продолжит работать, однако загрузить ее повторно – например, на новое устройство или после сброса смартфона до заводских настроек – будет невозможно.

Реакция разработчиков

Некоторые разработчики возмущены таким решением компании и называют его несправедливым барьером для независимых разработчиков, отмечая, что, например, на игровых приставках часто доступны трудоспособные игры еще из двухтысячных. При этом Apple удаляет из магазина даже вполне рабочие программы, если их не обновляли всего несколько лет.