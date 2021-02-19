До внедрения технологии 6G еще как минимум несколько лет. Ведь поколение сети 5G пока внедрили только в некоторых странах мира. Но, похоже, Apple решила действовать на опережение и уже начинает подготовку к 6G.

Напомним, что в ситуации с 5G американские компании несколько отстали от своих китайских конкурентов. Последние значительно опередили по скорости развертывания сетей.

К теме 5G оказалась значительно экологичнее, чем другие сети

Работа над 6G

Появилось новое объявление от Apple о вакансии, где требуются инженеры, которые помогут ей в разработке сотовых технологий следующего поколения 6G.

В объявлении о вакансии сказано, что Apple ищет людей, которые будут "исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения (6G) для сетей радиодоступа". Также эти кандидаты будут участвовать в отраслевых/академических форумах, посвященных технологиям 6G.

Компания обещает, что кандидат получит уникальную и полезную возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple.

Очевидно, что Apple явно стремится опередить конкурентов и, возможно, разработать модем 6G и другие продукты, которые будут использоваться в ее смартфонах и других гаджетах.

Помимо Apple, над 6G уже работают Huawei, LG, Nokia и другие компании.