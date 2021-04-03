При этом, как говорится, полетели первые головы. Из App Store удалили приложение Heetch. Об этом рассказал ответственный за маркетинг транспортного французского стартапа Heetch Од Бошер.

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Изначально предполагали, что это первоапрельская шутка Apple, но это не так. Специалист по мобильному маркетингу Клэр Розен говорит:

Apple не шутит с конфиденциальностью и теми, кто идет против правил.

Также были отклонены обновления Radish Fiction, приложение от InnoGames. Всего под угрозой до 50 тысяч приложений.

В чем дело

По словам аналитика по мобильному маркетингу Эрика Зойферта, причиной проблемы является использование набора для разработки программного обеспечения от Adjust (это компания, которая каждый год собирает мобильные данные).

Если это так, то это действительно может коснуться тысячи приложений. Adjust официально говорит, что "ей доверяют более 50 000 приложений".

Напомним, ранее Apple официально заявила, в версии iOS 14.5 пользователи должны будут предоставлять разрешение приложениям на сбор данных. При этом те приложения, которые продолжают собирать личные данные пользователей, не спрашивая разрешения у пользователей, будут удалены из App Store.