Apple может выпустить гарнитуру дополненной реальности в 2024 году

Еще в начале мая в интернете появилось немало информации о разработке AR\VR очков компанией Apple. Теперь же аналитики сообщают, что компания работает над гарнитурой дополненной реальности, которую она может выпустить в 2024 году.

Об этом заявил аналитик Haitong Intl Tech Research Джефф Пу. По его данным, сейчас Apple находится в стадии разработки дизайна AR-гарнитуры. Предполагается, что прототип устройства будет готов к концу этого года, а массовое производство Apple будет организовано во второй половине 2024 года.

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Аналитик считает, что в AR-гарнитуре Apple будут использоваться комплектующие от Corning и Hoya. Также сообщается, что устройство будет называться AR Glass.

Пу одним из первых заговорил о гарнитуре дополненной реальности от Apple. В отличие от гарнитуры смешанной реальности, которая может быть представлена ​​в конце этого или начале следующего года, будущее AR-устройство станет полностью ориентированным на дополненную реальность.

Вдобавок к этому Пу выразил неуверенность в том, что в iPhone 15, которые Apple должен представить в следующем году, появится перископическая камера. По его мнению, вероятность этого велика и в случае появления камеры-перископа, поставлять Apple такие модули будет компания Lante. Вероятнее всего, перископическая камера появится в моделях iPhone 15 Max или iPhone 15 Pro.

Гарнитура смешанной реальности

Недавно стало известно, что созданием гарнитуры смешанной реальности компания работает уже более пяти лет. Это будет принципиально новый продукт, после того как в 2015 году появились Apple Watch. Появление VR/AR гарнитуры начнет конкуренцию Apple с Meta и ее гарнитурой Oculus, которая пока доминирует на рынке.

Как обычно, Apple не объявляет никаких подробностей к официальному анонсу.

Известный аналитик Ко Минчи писал, что гарнитура Apple будет работать на микрочипах класса М1.

Bloomberg сообщал ранее, что компания медлила с презентацией из-за "проблем, связанных с контентом и перегревом", а также с камерами.

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Кстати, первые прототипы гарнитуры Apple были невероятно тяжелыми, а некоторые даже работали на Windows. В конце концов после того, как новое направление было окончательно согласовано, началась долгая работа над новым устройством, которое мы сможем увидеть уже совсем скоро.