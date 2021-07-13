Apple может уйти с рынка Великобритании: за что компании грозит штраф в 7 миллиардов долларов

Apple столкнулась с очередным патентным троллем. Из-за судебной волокиты ей грозит штраф в семь миллиардов долларов, что может привести к уходу с рынка Великобритании.

Если ситуация не изменится в лучшую для производителя сторону, Apple может прибегнуть к радикальным действиям, говорят юристы компании. Насколько реальны угрозы, пока неясно.

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Что происходит вокруг иска

Британская компания OPtis Cellular Technology в очередной раз подала в суд на Apple за нарушение патентов после того, как та отказалась платить лицензионные сборы за использование "стандартизированной" технологии смартфонов в своих устройствах.

Apple обвинили в нарушении двух патентов Optis, касающихся технологии, которая позволяет устройствам подключаться к сотовым сетям.

Суд принял сторону истца.

В итоге сейчас производителю грозит штраф в размере 7 млрд долларов – для подобного судебного спора это очень много.

Судя по всему, это самый большой штраф такого рода на рынке.

фактически является патентным троллем. Компания скупает различные патенты, чтобы потом иметь возможность зарабатывать на них путем судебных исков. Никакой иной деятельности она не осуществляет.

В прошлом году Apple уже проиграла суд Optis Wireless Technology – дочерней компании OPtis Cellular Technology – и была обязана выплатить ей более 500 миллионов долларов.

Великобритания является одним из крупнейших и важнейших рынков Apple. Только App Store отвечает за более 330 000 рабочих мест в стране.