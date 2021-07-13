Apple может уйти с рынка Великобритании: за что компании грозит штраф в 7 миллиардов долларов
13 июля 2021 , 22:03Читати новину українською
Источник:WCCF Tech
Apple столкнулась с очередным патентным троллем. Из-за судебной волокиты ей грозит штраф в семь миллиардов долларов, что может привести к уходу с рынка Великобритании.
Если ситуация не изменится в лучшую для производителя сторону, Apple может прибегнуть к радикальным действиям, говорят юристы компании. Насколько реальны угрозы, пока неясно.
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Что происходит вокруг иска
- Британская компания OPtis Cellular Technology в очередной раз подала в суд на Apple за нарушение патентов после того, как та отказалась платить лицензионные сборы за использование "стандартизированной" технологии смартфонов в своих устройствах.
- Apple обвинили в нарушении двух патентов Optis, касающихся технологии, которая позволяет устройствам подключаться к сотовым сетям.
- Суд принял сторону истца.
- В итоге сейчас производителю грозит штраф в размере 7 млрд долларов – для подобного судебного спора это очень много.
- Судя по всему, это самый большой штраф такого рода на рынке.
В прошлом году Apple уже проиграла суд Optis Wireless Technology – дочерней компании OPtis Cellular Technology – и была обязана выплатить ей более 500 миллионов долларов.
Великобритания является одним из крупнейших и важнейших рынков Apple. Только App Store отвечает за более 330 000 рабочих мест в стране.