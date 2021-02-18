Apple может провести в марте конференцию: какие новинки покажут
Источникам стало известно, что Apple готовит в марте пресс-конференцию, посвященную запуску новых продуктов. Инсайдеры даже сообщили дату презентации – 16 марта.
Источник:Mydrivers
Правда, официального подтверждения этому пока нет.
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Что покажут
По слухам, 16 марта состоится анонс нового поколения iPad и iPad mini. И новинки получат серьезные обновления.
Самым важным анонсом станет iPad mini6. Напомним, после выхода в 2012 году дизайн серии iPad mini не менялся. Однако, в 2021 году iPad mini6 будет обновлен во всем, в частности “железо”, экран и дизайн.
- Диагональ экрана планшета составит 8,4 дюйма, он будет занимать более 90% площади лицевой панели, поэтому сделает продукт почти безрамочным.
- iPad mini6 будет оснащен гибридной панелью OLED, которая тоньше обычных OLED, при этом дактилоскопический датчик будет располагаться под поверхностью экрана.
- Планшет iPad mini6 будет построен на базе однокристальної системы Apple A14. Также на конференции ожидается показ iPad Pro с экраном mini LED диагональю 12,9 дюйма.
Также информаторы прогнозируют усовершенствованные версии AirTags и Apple Card (ее представили ранее, но теперь карта будет доступна в большем количестве стран).
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