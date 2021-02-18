Источникам стало известно, что Apple готовит в марте пресс-конференцию, посвященную запуску новых продуктов. Инсайдеры даже сообщили дату презентации – 16 марта.

Правда, официального подтверждения этому пока нет.

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Что покажут

По слухам, 16 марта состоится анонс нового поколения iPad и iPad mini. И новинки получат серьезные обновления.

Самым важным анонсом станет iPad mini6. Напомним, после выхода в 2012 году дизайн серии iPad mini не менялся. Однако, в 2021 году iPad mini6 будет обновлен во всем, в частности “железо”, экран и дизайн.

Диагональ экрана планшета составит 8,4 дюйма, он будет занимать более 90% площади лицевой панели, поэтому сделает продукт почти безрамочным.

iPad mini6 будет оснащен гибридной панелью OLED, которая тоньше обычных OLED, при этом дактилоскопический датчик будет располагаться под поверхностью экрана.

Планшет iPad mini6 будет построен на базе однокристальної системы Apple A14. Также на конференции ожидается показ iPad Pro с экраном mini LED диагональю 12,9 дюйма.

Также информаторы прогнозируют усовершенствованные версии AirTags и Apple Card (ее представили ранее, но теперь карта будет доступна в большем количестве стран).