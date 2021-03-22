Компания Apple, как и другие производители смартфонов, страдает от глобального дефицита полупроводниковой продукции. Это может привести к тому, что выпуск новой линейки iPhone 13 могут отложить.

Как утверждают источники, ситуация на рынке сильно повлияла на поставку OLED-дисплеев производства Samsung.

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Как известно, завод Samsung по производству микросхем в Техасе закрыли из-за метелей и перебоев в подаче электроэнергии, случившихся в феврале. Этот завод должен был производить драйверы OLED-дисплеев для iPhone.

Следовательно, общий план производства iPhone на первую половину 2021 года уже сократили до примерно 75 миллионов единиц, что примерно на 20% меньше, чем планировалось в декабре 2020 года.

Проблемы на рынке

Более того, дефицит полупроводниковой продукции может быть еще более жестким, чем прошлогодняя ситуация из-за коронавируса. Ситуация может повлиять и на выпуск моделей iPhone 12 и iPhone 13.

Напомним, в прошлом году Apple отложила выпуск серии iPhone 12 на один месяц из-за пандемии. Если проблемы с поставками не исчезнут, то запуск iPhone 13 также могут отложить.

Аналитики утверждают, что ситуация на рынке будет продолжаться как минимум до конца года, поэтому остается лишь надеяться, что iPhone 13 мы все же увидим в этом году.