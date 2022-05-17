Apple может добавить в будущий гибкий iPhone цветной дисплей E-Ink

По словам аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо, Apple может использовать цветной дисплей на электронной бумаге E-Ink в своих будущих устройствах. В частности, сейчас компания изучает возможность оборудовать таким дисплеем будущий гибкий iPhone.

Apple заинтересовали возможности технологии, поскольку цветные дисплеи на электронных чернилах особенно хорошо подходят для дополнительного экрана с низким энергопотреблением в устройствах с гибким форм-фактором.

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Несмотря на то, что в настоящее время Apple не имеет в своем ассортименте гибких гаджетов, уже давно ходят слухи, что компания рассматривает возможность создания iPad в форм-факторе книги.

Еще в феврале этого года аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг и редактор издания Bloomberg Марк Гурман сообщили, что Apple ведет работу над созданием сложного гибрида iPad и MacBook, оснащенного гибким 20-дюймовым дисплеем.

Кстати, уже сейчас Samsung активно развивает свою линейку гибких устройств. Так, недавно компания представила именно гибрид планшета и ноутбука под названием Flex Note. В разложенном виде устройство смахивает на большой планшет, однако оно легко превращается в ноутбук с сенсорной клавиатурой – достаточно лишь "взломать" гаджет посередине.

Решения с E-ink экраном Samsung не спешит предлагать. Смартфон Galaxy Fold оснащен дополнительным 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, благодаря чему в сложенном состоянии он напоминает обычный смартфон, а в разложенном – планшет. Для такого дизайна E-Ink дисплей вряд ли подойдет. А вот смартфон Galaxy Flip в формате "лягушки" имеет дополнительный OLED-экран размером чуть больше дюйма и его можно было бы заменить на E-Ink.

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Apple перестала продавать плееры iPod

Ранее компания Apple объявила о прекращении производства своего последнего музыкального проигрывателя – iPod Touch. Apple закрыла линейку плееров, существовавшую более двух десятилетий. Общее количество проданных iPod сегодня оценивается примерно в 450 миллионов.

Пока плееры еще можно купить, но только до момента, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже производимых гаджетов. Возможно, полное исчезновение iPod с прилавков будет длинным.