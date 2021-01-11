Во время осенней презентации Apple поставила очередной тренд, правда, сначала идею подвергли критике. Речь идет о блоке питания, или вернее, его отсутствии в коробке со смартфоном. Как заявили эксперты, это позволило производителю снизить себестоимость iPhone 12.

Эксперты аналитической компании Counterpoint Research подсчитали какую экономию обеспечила производителю такая идея. Также эксперты спрогнозировали действия производителя.

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Подробнее в цифрах

Специалисты подсчитали стоимость комплектующих Apple iPhone 12 и подсчитали – без зарядного устройства каждый смартфон обошелся компании на 4,2 доллара дешевле, чем предыдущая серия – iPhone 11. Если подсчитать все объемы продаж устройств новой серии, экономия Apple уже составила 264 миллионов долларов.

При этом эксперты прогнозируют, что в дальнейшем из упаковки iPhone исчезнет и зарядный кабель.

Напомним, в Apple объяснили, что убрали блок питания в комплекте, так как заботятся об окружающей среде. Кроме того, клиенты Apple якобы пользуются блоком с прошлогодних смартфонов или заряжают в авто или от ПК.

При этом аналитики говорят, что таким образом производитель решил сэкономить на себестоимости. И учитывая цифры Counterpoint Research можно предположить, что вторая причина более убедительна.