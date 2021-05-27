От кандидата ожидают более 10 лет профессионального опыта. Также 5 лет опыта работы с альтернативными поставщиками платежей, такими как цифровые кошельки, BNPL, Fast Payments, криптовалюта и другое.
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Что планирует Apple
Компания ожидает, что кандидат разбирается в движении денежных средств, их расчетах, соответствующих нормативных актах и отраслевых стандартах, а также знать экосистему альтернативных платежей.
Среди других требований:
- умение искать альтернативные решения проблем,
- отличные коммуникативные и межличностные навыки,
- жизнерадостность,
- отзывчивость,
- владение продуктами и приложениями Apple.
По условиям вакансии, менеджер по развитию бизнеса, который возглавляет партнерство с альтернативных платежей, нужен для совершения сделок со стратегическими партнерами и формирование коммерческих моделей.
Работа на этой должности будет проходить в штаб-квартире Apple в Купертино, как только компания вернется к работе в офисах после пандемии. При этом 25 процентов рабочего времени будет проходить в командировках.