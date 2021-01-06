Компания Apple показала два патента, в которых MacBook можно будет использовать в качестве беспроводной зарядки. Таким образом от устройства можно будет заряжать iPhone, iPad и Apple Watch.

Еще один патент демонстрирует наличие обратной зарядки в iPad и iPhone, то есть эти девайсы смогут заряжать другие устройства, пишет The Verge.

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Технология обратной беспроводной зарядки не нова на рынке. Много новых флагманов имеют такой вид зарядки, поэтому через них можно заряжать умные часы, наушники и даже другой смартфон.

Еще один вариант патента от Apple / Фото theverge.com

Что предлагает Apple

В патенте Apple производитель хочет использовать крышку MacBook, упор для рук или трекпад для беспородной зарядки совместимых устройств iOS.

Интересно, что сейчас корпуса MacBook и iPad сделаны из алюминия, то есть реализовать беспроводную зарядку не получится. Если Apple действительно хочет внедрить технологию обратной беспроводной зарядки в свои устройства, сначала ей придется заменить корпуса.