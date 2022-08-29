Инсайдеры снова подтверждают, что iPhone 14 смогут подключаться к спутникам напрямую

Слухи о том, что Apple готовит новую технологию, которая позволит ее смартфонам подключаться к спутникам напрямую, ходили еще с 2019 года. Иногда инсайдеры напоминали об этой функции и похоже запуск ее уже близко.

В этот раз с соответствующим заявлением выступил Тим Фаррар, консультант по спутниковой связи калифорнийской исследовательской компании "Telecom, Media and Finance Associates". Он говорит, что Apple может анонсировать свою функцию спутниковой связи для iPhone уже на ближайшей презентации, назначенной на 7 сентября.

Интересно Со следующего года смартфоны смогут подключаться напрямую к спутникам Starlink

Что известно

По словам Фаррара, именно с планами Apple может быть связано объявление Илона Маска, подконтрольной ему SpaceX и компании сотовой связи T-Mobile, которые вместе анонсировали аналогичную технологию. Благодаря ей смартфоны клиентов T-Mobile смогут напрямую без посредников подключаться к спутникам Starlink. Новое партнерство якобы хотело опередить на этом рынке "яблочную" компанию, которая запустит свою версию в партнерстве с Globalstar.

Как это будет

По данным Фаррара, услуга Apple будет бесплатной для двустороннего обмена текстовыми сообщениями по крайней мере при запуске. Она будет использовать существующий спутниковый спектр, не требующий "изменения правил со стороны Федеральной комиссии по связи (FCC)".

по крайней мере при запуске. Она будет использовать существующий спутниковый спектр, не требующий "изменения правил со стороны Федеральной комиссии по связи (FCC)". В свою очередь, T-Mobile и SpaceX планируют использовать среднедиапазонный спектр 5G T-Mobile и поддерживать текстовые SMS-сообщения, MMS и даже мессенджеры, что может привести к проблемам с регуляторами по всему миру, если функция выйдет за пределы США, как это планируют компании.

В целом функция будет предназначена для использования в чрезвычайных ситуациях , позволяя пользователям iPhone сообщать о чрезвычайных ситуациях в случае отсутствия стандартной мобильной связи. Марк Гурман из Bloomberg, первым сообщивший о разработке этой функции, отмечал, что она также может быть доступна на новых Apple Watch.

, позволяя пользователям iPhone сообщать о чрезвычайных ситуациях в случае отсутствия стандартной мобильной связи. Марк Гурман из Bloomberg, первым сообщивший о разработке этой функции, отмечал, что она также может быть доступна на новых Apple Watch. Технология будет доступна только в новых версиях техники Apple, поскольку нуждается в специальном модемном чипе для подключения к спутникам, тогда как в T-Mobile заявили, что к спутникам SpaceX сможет подключиться "подавляющее большинство смартфонов", которые уже есть в его сети с помощью своих имеющихся чипов.

В феврале Globalstar объявила, что приобрела 17 спутников для предоставления "непрерывных спутниковых услуг потенциальному клиенту", которым вполне может быть Apple.