В этот раз с соответствующим заявлением выступил Тим Фаррар, консультант по спутниковой связи калифорнийской исследовательской компании "Telecom, Media and Finance Associates". Он говорит, что Apple может анонсировать свою функцию спутниковой связи для iPhone уже на ближайшей презентации, назначенной на 7 сентября.

Интересно Со следующего года смартфоны смогут подключаться напрямую к спутникам Starlink

Что известно

По словам Фаррара, именно с планами Apple может быть связано объявление Илона Маска, подконтрольной ему SpaceX и компании сотовой связи T-Mobile, которые вместе анонсировали аналогичную технологию. Благодаря ей смартфоны клиентов T-Mobile смогут напрямую без посредников подключаться к спутникам Starlink. Новое партнерство якобы хотело опередить на этом рынке "яблочную" компанию, которая запустит свою версию в партнерстве с Globalstar.

В феврале Globalstar объявила, что приобрела 17 спутников для предоставления "непрерывных спутниковых услуг потенциальному клиенту", которым вполне может быть Apple.

Как это будет