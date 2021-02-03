Apple ищет старшего менеджера инженерных проектов в группу Apple Health Hardware, которая является частью подразделения Apple Health Technologies. В объявлении указано, что компания разрабатывает продукты для сферы здравоохранения, отличные от Apple Watch, и для этого ей нужны специалисты.

Источник: MacRumors

В отличие от трекеров сна Beddit, эти продукты будут выпускаться непосредственно под брендом Apple.

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Чего ждать

Apple Health Technologies является командой инженеров и разработчиков, которые участвуют в разработке продуктов и услуг, касающихся здоровья, таких как Fitness+. Ожидается, что старший менеджер инженерных проектов Apple Health Hardware будет контролировать процесс создания новых товаров и сервисов, а также отвечать за взаимодействие с поставщиками и даже на маркетинг.

Как пишет источник, в объявлении о вакансии особое внимание уделяется готовности участвовать в разработке новых продуктов и обеспечении подготовки заводов к производству. Последнее может свидетельствовать о том, что несколько новых продуктов для мониторинга состояния здоровья уже находятся на завершающих стадиях разработки и готовятся к массовому производству.

Apple все больше интересуется инновациями в области здоровья и спорта. До сих пор большинство функций по контролю здоровья Apple возлагала на совмещение iPhone и Apple Watch, однако с запуском платформы HealthKit можно предположить, что компания предложит пользователям более широкий спектр продуктов. Сегодня HealthKit поддерживает целый ряд продуктов сторонних компаний, среди которых умные весы, тонометры, термометры и многое другое. Вполне вероятно, что свое видение этих приборов вскоре представит и Apple.