Apple готовит массовые обновления своих устройств: чего ждать пользователям

Несмотря на то, что в рамках конференции WWDC 2022, компания Apple анонсировала немало обновлений программного обеспечения и железа, по данным Bloomberg компания рассказала далеко не обо всех своих планах. С осени 2022 года до первой половины 2023 года ожидается настоящая лавина обновлений устройств Apple.

Какие продукты Apple получат обновление

Речь идет о четырех вариантах iPhone 14, трех Apple Watch, нескольких Mac с чипсетами M2 и даже M3, первой гарнитуре смешанной реальности, планшетах iPad как "бюджетного", так и премиум-сегментов, а также обновленных AirPods Pro, новой HomePod и обновленной приставкой Apple ТВ.

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По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, одной из главных функций iPhone 14 станет обновленный экран блокировки, о котором уже давно рассказывали. Дело в том, что, наконец, новые iPhone получат функцию always-on display, которая позволяет выводить на выключенный экран часы и другую важную информацию.

С появлением этой функции iPhone 14 Pro, как и Apple Watch, сможет демонстрировать погоду, календарь, биржевой и другие виджеты.

Среди дополнительных обновлений iPhone 14 Pro:

значительно усовершенствованная фронтальная камера,

новая система тыльных камер (включая вариант с 48-мегапиксельным сенсором),

более тонкие рамки вокруг экрана,

новый дизайн фронтального выреза для селфи-модуля и сенсоров,

быстрый чипсет A16.

Чего ждать обычным iPhone 14

Не оставит Apple без обновлений и обычные iPhone 14. Они станут менее производительными и, вероятно, будут оснащаться чипсетом A15, применяемым в iPhone 13. При этом модель мини заменят на вариант p 6,7-дюймовым дисплеем.

Все модели пока будут использовать порт Lightning, но переход на USB Type-C, вероятно, произойдет уже в 2023 году, хотя некоторые модели планшетов будут оснащены им уже в конце 2022 года.

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Что по планшетам

Что касается планшетов, Гурман отмечает, что ряд моделей получит обновленный интерфейс и Stage Manager оптимизированную под многозадачность. Здесь аналитик упоминает 11-дюймовый и 12,9-дюймовый варианты с чипсетами M2 (J617 и J620).

Также ожидается, что Apple намерена выпустить iPad с дисплеем большего размера в следующем году или два – от 14 до 15 дюймов. С дисплеями такого размера Stage Manager, по всей вероятности, будет действительно полезным дополнением.

"Умные" часы

Обновление watchOS 9 позволяет предполагать, чего можно ожидать от часов Apple Watch 8 уже этой осенью. Компания готовит три варианта – "бюджетные" SE, стандартные Series 8 и защищенный вариант для спортсменов-экстремалов.

При этом новые Apple Watch получат чипсет S8, что функционально практически не отличается от S7 и S6. Впрочем, процессор с обновленными характеристиками должны получить модели в следующем году. Ожидается, что SE сохранят дисплей небольшого размера, используемый в текущей серии, но вместо чипа S5, применяемого в предыдущих SE, получат чипсет S8.

Обновление ПО уже не предусмотрено для Apple Watch Series 3. По прогнозам Гурмана, мониторинг тренировок получит "мультиспортивный режим", в котором часы будут автоматически переключаться между режимами контроля за разными видами активности.

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Другие устройства

Новая приставка Apple TV (J255) находится в разработке и будет использовать чип A14 и получит дополнительный гигабайт ОЗУ. Модель в прошлом году использовала чипсет A12.

Колонка HomePod (B620) будет использовать тот же чип S8, что и часы, а размером и качеством звука будет больше похожа на классическую HomePod – по сравнению с новой HomePod mini. Новая HomePod получит обновленный дисплей – ходят слухи о том, что модели добавят распознавание мультисенсорного ввода.

По данным Гурмана, аудиопродукты должны представить новые AirPods Pro с более производительным чипом и повышенным качеством звука.

Ожидаются и другие обновления экосистемы – от модернизации программного обеспечения до кадровых изменений топ-менеджмента компании.