Apple запатентовала подобное устройство еще в марте 2021 года. В документе описано 16 вариаций сложного ноутбука, отличающихся конфигурацией шарнира и дисплея над ним. И хотя Росс Янг заслуживает доверия в плане раскрытия инсайдерских данных Apple, все же традиционно напоминаем, что наличие патента не означает обязательного появления продукта на рынке. В процессе тестирования компании иногда отказываются от дальнейшей разработки, если устройство не оправдывает ожиданий.

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MacBook с гибким экраном

Понятно, что при таком формфакторе для физической клавиатуры места не нашлось.

Она будет программной, то есть появляется при необходимости на самом экране.

Сообщается, что предполагаемый гаджет будет иметь двойное назначение – не только ноутбука, но и функцию монитора, если MacBook полностью разложить.

Во втором случае, для управления уже подключается отдельная клавиатура и мышь.

Модель, если верить информации, будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K или выше.

Изображение из концепта Apple / Фото Apple

Интерес Apple в продвижении рынка сложных устройств – хорошая новость. Компания задает планку для других производителей, поэтому они пытаются догнать конкурента, создавая все лучшие и лучшие устройства, двигающие прогресс вперед.

Стоит отметить, что лэптопы со сложными экранами уже есть у Lenovo и ASUS. Последняя компания, например, представила свой Zenbook 17 Fold OLED на технологической выставке CES 2022. Это 17,3-дюймовый ноутбук, оснащенный сложным OLED-экраном с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2,5K. Конструкция позволяет использовать устройство в качестве ноутбука, планшета, экранной клавиатуры или электронной книги.

Выпуск инновационного MacBook планируется не ранее 2026 – 2027 года.