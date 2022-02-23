Apple запатентовала подобное устройство еще в марте 2021 года. В документе описано 16 вариаций сложного ноутбука, отличающихся конфигурацией шарнира и дисплея над ним. И хотя Росс Янг заслуживает доверия в плане раскрытия инсайдерских данных Apple, все же традиционно напоминаем, что наличие патента не означает обязательного появления продукта на рынке. В процессе тестирования компании иногда отказываются от дальнейшей разработки, если устройство не оправдывает ожиданий.
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MacBook с гибким экраном
- Понятно, что при таком формфакторе для физической клавиатуры места не нашлось.
- Она будет программной, то есть появляется при необходимости на самом экране.
- Сообщается, что предполагаемый гаджет будет иметь двойное назначение – не только ноутбука, но и функцию монитора, если MacBook полностью разложить.
- Во втором случае, для управления уже подключается отдельная клавиатура и мышь.
- Модель, если верить информации, будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K или выше.
Изображение из концепта Apple / Фото Apple
Интерес Apple в продвижении рынка сложных устройств – хорошая новость. Компания задает планку для других производителей, поэтому они пытаются догнать конкурента, создавая все лучшие и лучшие устройства, двигающие прогресс вперед.
Стоит отметить, что лэптопы со сложными экранами уже есть у Lenovo и ASUS. Последняя компания, например, представила свой Zenbook 17 Fold OLED на технологической выставке CES 2022. Это 17,3-дюймовый ноутбук, оснащенный сложным OLED-экраном с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2,5K. Конструкция позволяет использовать устройство в качестве ноутбука, планшета, экранной клавиатуры или электронной книги.
Выпуск инновационного MacBook планируется не ранее 2026 – 2027 года.