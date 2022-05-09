Apple готовит iPhone с двумя дополнительными E Ink-дисплеями

В китайских СМИ появилась информация о предполагаемой модели iPhone, которая получит два дополнительных дисплея. Работать они будут на электронных чернилах.

До сих пор экраны E Ink широко не применялись вне индустрии электронных книг из-за монохромности и низкой частоты обновления. Отдельные попытки выпустить смартфон на электронных чернилах не увенчались успехом. Если инсайдеры правы, Apple попытается изменить правила игры.

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Черно-белый iPhone

Согласно последним новостям из цепочки поставок, Apple планирует сотрудничать с гигантом по производству экранов на электронных чернилах Yuantai, чтобы выпустить многоэкранную версию iPhone.

Сообщается, что в этой многоэкранной версии iPhone будут два дополнительных дисплея E Ink на задней панели .

. Один из них – меньший – будет использоваться для отображения уведомлений, информации о заряде аккумулятора, уровне приема сигнала, сообщений и так далее. Вероятно, его сделают не больше сантиметра в высоту – только чтобы там уместиться все нужные значки.

Второй экран будет больше и скорее всего займет всю остальную площадь задней панели.

Такой смартфон предложит помимо прочего "комфортное чтение книг на экране E Ink" .

. Будет ли при этом комфортно держать iPhone в руках, не боясь повредить экран, неясно.

Такие дисплеи не требуют высокой частоты обновления и насыщенных цветов, а значит, потребляют меньше энергии и не производят такой нагрузки на глаза, как традиционные экраны.

Впрочем, источник добавляет, что поскольку сам по себе экран E Ink не может излучать свет, ему нужна подсветка, что неизбежно приведет к увеличению толщины корпуса смартфона.

Никаких рендеров или фотографий прототипов в сети нет. Однако согласно данным, новый iPhone с уникальным дизайном довольно давно находится в разработке и может быть выпущен уже в следующем году. Если такое устройство действительно существует, в ближайшее время следует ожидать новых утечек информации или и официального анонса.