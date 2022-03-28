Apple и Google закрыли лазейку, позволявшую использовать карты "Мир" для мобильных платежей

Apple закрыла лазейку, позволявшую некоторым россиянам продолжать пользоваться сервисом мобильных платежей, несмотря на экономические санкции против России. Недавно как Apple, так и Google сообщили, что больше не будут поддерживать российскую платежную систему "Мир".

О прекращении поддержки российских карт "Мир" Apple сообщила еще на прошлой неделе в четверг, 24 марта. Незадолго к ней присоединилась и Google.

Не пропустите Российскую "Лабораторию Касперского" внесли в список компаний, угрожающих безопасности США

Согласно отдельному сообщению The Wall Street Journal, компания приостановила пилотный проект, позволивший россиянам подключить свои карты "Мир" к Google Pay.

Google Pay приостанавливает работу платежных сервисов в России из-за сбоев в работе платежных сервисов, которые находятся вне нашего контроля,

– заявил представитель Google.

Откуда взялась система "Мир"

Как отмечает The Verge, Центробанк России учредил "Мир" после того, как США и другие страны ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма в 2014 году. Согласно статистике, карты "Мир" задействованы более чем в 25% всех карточных транзакций внутри страны.

Ранее карты крупных российских финансовых учреждений, таких как группа ВТБ и Совкомбанка перестали работать с Apple Pay и Google Pay вскоре после того, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину.

Карты "Мир" обслуживаются Национальной системой платежных карт России. Эта система с 2015 года производит платежи по выпущенным в России картам MasterCard и VISA, поэтому они продолжают работать на территории России – некоторые банки даже сделали их действительными бессрочно из-за невозможности перевыпуска.