Apple и Google иногда удаляют приложения, которые могут нарушать различные правила или долго не обновлялись. Так, на этот раз за второй квартал 2022 года компаниями было удалено 592 000 приложений.

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Следует отметить, что количество удаленных программ существенно выросло по сравнению с 220 000 приложений, удаленными двумя компаниями в первом квартале 2022 года. Особенно выделилась Apple, которая удалила сразу 439 тысяч приложений – на 8652% больше, чем в первом квартале 2022 года.

Основной причиной, по которой Apple исключала приложения из магазина во втором квартале, стало отсутствие обновлений в течение многих лет.

Среди удаленных программ 64% не получали обновлений в течение как минимум двух или более лет.

По данным Pixalate, 31% приложений, исключенных из списка Apple App Store, не соответствовали политике конфиденциальности.

Опасные приложения

Стоит отметить, что Google часто чистит магазин Google Play от вредоносных программ, которые не редко могут там случаться. Несмотря на то, что компания отмечает загрузку приложений исключительно из ее магазина, мошенники не гнушаются возможностью опубликовать вредоносное приложение, которое может лишить вас денег.

Не так давно Google удалила несколько действительно вредоносных программ, которые могли навредить пользователям. Поэтому прежде чем загружать приложения, рекомендуем обращать внимание на отзывы, скриншоты приложения, его описание и информацию о разработчике. Обычно публикуя вредоносные программы мошенники не тратят время на красивое оформление, как это могут делать разработчики, заинтересованные в том, чтобы привлечь внимание пользователя.

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Кроме того, вам следует насторожить запрос на необычные разрешения на этапе установки приложения. Так, если очередная программа для поиска обоев запрашивает доступ к телефону и сообщениям, следует немедленно прервать процесс и удалить его. Такие приложения могут совершать звонки на платные номера или отправлять туда сообщения и даже оформлять подписки, которые вы не увидите в Google Play и даже не сразу заметите, как из вашего кошелька исчезают деньги.