Apple, Google, Meta: представители крупнейших компаний мира выражают поддержку Украине

Со вчерашнего дня, 24 февраля, по всему миру предприниматели, политики, актеры, певцы и другие знаменитости с миллионными аудиториями в соцсетях делятся мнениями о ситуации в Украине и выражают поддержку.

24 канал проверил, что пишут представители крупнейших компаний – Apple, Google и Meta. Они публиковали свои сообщения в Twitter и Facebook.

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Кто поддержал украинцев

Первым коротко написал Andrew Ng, соучредитель сервиса Coursera и основатель Google Brain.

"Я стою вместе с Украиной против неспровоцированного вторжения Путина."

Позже в личном аккаунте появился твит Тима Кука, директора компании Apple.

"Я глубоко обеспокоен ситуацией в Украине. Мы делаем все возможное для наших команд там и будем поддерживать местные гуманитарные усилия. Я думаю о людях, которые сейчас находятся в опасности, и присоединяюсь ко всем тем, кто призывает к миру."

Публикацию на тему войны в Украине сделал и Джордж Чен, один из директоров компании Meta, занимающийся взаимодействием с государственными органами.

"Ситуация в Украине разрушительная. Наши команды в Meta приняли ряд мер, чтобы обеспечить максимальную безопасность наших платформ и наших пользователей в регионе. Мы создали специальный оперативный центр, укомплектованный экспертами и носителями языка, для реагирования в режиме реального времени и удаления высказываний, разжигающих ненависть, или контента, который подстрекает к насилию или иным образом нарушает наши правила. Мы делаем активные шаги в борьбе с распространением дезинформации и маркируем контент из контролируемых государством СМИ и контент, который эксперты оценили как ложный. А наши группы по кибербезопасности внимательно следят за скоординированными попытками злоупотребления нашей платформой. Ситуация развивается быстро, и наши команды остаются в состоянии повышенной готовности".

Ранее 24 канал также писал о том, что мама миллиардера Илона Маска тоже поддержала Украину.