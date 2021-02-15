Недавно мы сообщали, что Apple ведет переговоры с компаниями Hyundai и Kia по производству фирменного электроавтомобиля Apple Car. Однако переговоры провалились. Сейчас стало известно, что Apple получила отказ и от компании Nissan.

По данным СМИ, Apple обратилась в Nissan Motor по поводу сотрудничества в производстве электромобилей, однако и здесь переговоры провалились.

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Что пошло не так

Как говорят источники, переговоры были очень короткими. Apple хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом Apple. Но это бы снизило роль автопроизводителя в этом производстве.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта уже заявил, что компания не ведет переговоров с Apple.

"Мы никоим образом не изменим наш способ производства автомобилей... Мы можем создать партнерство, но адаптируя их услуги к нашим продуктам, а не наоборот", – сказал Гупта.

Кстати, аналитики говорят, что Nissan могла бы быть хорошим партнером для Apple. Ведь у Nissan есть свободные производственные мощности в США.

Как мы ранее сообщали, Apple вела переговоры с шестью компаниями, в частности с японскими автопроизводителями. Однако, по логике, сейчас в переговорах участвуют только 3 производителя.