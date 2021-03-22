Apple будет удалять приложения, которые тайно собирают данные о пользователях
Обновление операционной системы в версии iOS 14.5 от Apple принесет важный апдейт. После обновления пользователи должны будут предоставлять разрешение на сбор приложениям.
Источник:Bloomberg
При этом те приложения, которые продолжают собирать личные данные пользователей, не спрашивая разрешения у пользователей, будут удалены из App Store.
Интересно Apple оштрафовали на 2 миллиона долларов за отсутствие зарядки в комплекте
Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, стоит спросить их разрешения. Программы, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены,
– заявили в Apple.
Причина решения
Вероятно, причиной для этого заявления стала попытка ряда китайских компаний, в частности Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Tencent Holdings Ltd., обойти новые условия Apple.
Как сообщает издание Financial Times, компании используют систему CAID, разработанную Китайской ассоциацией рекламы и правительственным аналитическим центром. Таким образом они могли продолжить собирать личные данные пользователей не спрашивая разрешения.
Также инструментом могла стать технология снятия отпечатков пальцев, которая учитывает номер IMEI и местоположение, для создания уникального идентификатора. В Apple заявили, что такие подходы также нарушают ее правила.
Поделиться новостью