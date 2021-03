Обновление операционной системы в версии iOS 14.5 от Apple принесет важный апдейт. После обновления пользователи должны будут предоставлять разрешение на сбор приложениям.

При этом те приложения, которые продолжают собирать личные данные пользователей, не спрашивая разрешения у пользователей, будут удалены из App Store.

Интересно Apple оштрафовали на 2 миллиона долларов за отсутствие зарядки в комплекте

Мы убеждены, что перед тем, как отслеживать пользователей, стоит спросить их разрешения. Программы, которые будут пренебрегать выбором пользователя, будут удалены,

– заявили в Apple.

Причина решения

Вероятно, причиной для этого заявления стала попытка ряда китайских компаний, в частности Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Tencent Holdings Ltd., обойти новые условия Apple.

Как сообщает издание Financial Times, компании используют систему CAID, разработанную Китайской ассоциацией рекламы и правительственным аналитическим центром. Таким образом они могли продолжить собирать личные данные пользователей не спрашивая разрешения.

Также инструментом могла стать технология снятия отпечатков пальцев, которая учитывает номер IMEI и местоположение, для создания уникального идентификатора. В Apple заявили, что такие подходы также нарушают ее правила.