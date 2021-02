В интернете появилась информация об обнаружении еще одного вируса – Silver Sparrow – для компьютеров Mac. Apple заявила, что работает над предотвращением распространения вредоносного программного обеспечения.

Чтобы предотвратить распространение вируса, Apple отозвала текущие сертификаты безопасности, которые использовались для работы вредоносного приложения.

Что делает вирус

Такое решение должно предотвратить дальнейшее массовом заражение Silver Sparrow. Сейчас известно, что в мире заражено около 30 тысяч компьютеров Mac. При этом Silver Sparrow поражает как системы на процессорах Intel, так и на Apple M1.

Специалисты в области безопасности не раскрывают информации о том, мог ли этот вредоносный код участвовать в кибератаках. Известно лишь, что Silver Sparrow каждый час осуществляет процедуру подключения к какому-то удаленному серверу и несет алгоритм самоуничтожения, который стирает все упоминания о присутствии вируса на компьютере.



Одно из действий, которые выполняет новый вирус / Фото Macrumors

При попытке запуска файлов вируса появляются окна с фразами "You did it!" и "Hello world!". Хотя явно программа способна на большее, чем просто на демонстрацию окон с текстом.

Эксперты заявляют, что продолжат изучение, чтобы выяснить, с какой целью разрабатывается вредоносный код.