Apple берегла тайну 45 лет – теперь ее раскрыли специалисты-графологи

45 лет назад Apple выпустила компьютер Apple-1. На материнской плате каждого экземпляра вручную был написан серийный номер. Фанаты давно интересовались, кто их писал, однако компания отмалчивалась.

Стив Возняк всегда уверял, что эти надписи оставлял не он. По слухам, Стив Джобс тоже открещивался. Отрицал свою причастность и Дэниел Коттке, который занимался сборкой и тестированием некоторых плат. Поэтому кое-кто даже предположил, что серийные номера в формате 01 – 00## были добавлены в магазине Byte, который купил партию первых пятидесяти компьютеров, но его владелец Пол Террелл утверждал, что такого не было.

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Кто оставил надписи

Решением загадки всерьез занялся Ахим Бак, куратор проекта Apple-1 Registry – базы данных, в которой собрана информация обо всех известных экземплярах компьютера Apple-1.

Он полетел в Лос-Анджелес, прихватив с собой два компьютера Apple-1 и передал их фирме PSA, которая специализируется на экспертизе почерка.

Компания подчеркнула, что ей потребуется именно физический доступ к объекту исследования – фотографий недостаточно. Так как анализ будет включать наклон, поток, давление пера, размер букв и другие характеристики, некоторые из которых невозможно оценить просто визуально.

Специалисты PSA изучили надписи на материнских платах, сравнили особенности написания символов с почерком людей, которые могли быть тем или иным образом причастны к сборке или продаже этих компьютеров.

Через три месяца исследований был готов вердикт: серийные номера на Apple-1 писал лично Стив Джобс.

Как пишет источник, он, вероятно, просто забыл, что делал это, поэтому и отрицал.



Серийный номер на материнской плате компьютера Apple-1 / Фото leet.hu

Теперь, когда это подтверждено официально, компьютеры Apple-1 с рукописными серийными номерами наверняка будут продаваться на аукционах дороже, чем раньше. Дело в том, что основатель компании редко давал автографы, что делает его подпись и почерк особенно ценными. Потенциальное влияние этого открытия на стоимость компьютеров с серийными номерами трудно предсказать.

Однако владельцам таких компьютеров, чтобы получить за них больше, придется проводить экспертизу, подобную этой, которая подтвердит, что серийник был написан Стивом Джобсом, а не кем-то другим – например, ими самими для манипуляций с ценой.