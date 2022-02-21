Стив Возняк всегда уверял, что эти надписи оставлял не он. По слухам, Стив Джобс тоже открещивался. Отрицал свою причастность и Дэниел Коттке, который занимался сборкой и тестированием некоторых плат. Поэтому кое-кто даже предположил, что серийные номера в формате 01 – 00## были добавлены в магазине Byte, который купил партию первых пятидесяти компьютеров, но его владелец Пол Террелл утверждал, что такого не было.

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Кто оставил надписи

Решением загадки всерьез занялся Ахим Бак, куратор проекта Apple-1 Registry – базы данных, в которой собрана информация обо всех известных экземплярах компьютера Apple-1.

Он полетел в Лос-Анджелес, прихватив с собой два компьютера Apple-1 и передал их фирме PSA, которая специализируется на экспертизе почерка.

Компания подчеркнула, что ей потребуется именно физический доступ к объекту исследования – фотографий недостаточно. Так как анализ будет включать наклон, поток, давление пера, размер букв и другие характеристики, некоторые из которых невозможно оценить просто визуально.

Специалисты PSA изучили надписи на материнских платах, сравнили особенности написания символов с почерком людей, которые могли быть тем или иным образом причастны к сборке или продаже этих компьютеров.

Через три месяца исследований был готов вердикт: серийные номера на Apple-1 писал лично Стив Джобс.

Как пишет источник, он, вероятно, просто забыл, что делал это, поэтому и отрицал.



Серийный номер на материнской плате компьютера Apple-1 / Фото leet.hu

Теперь, когда это подтверждено официально, компьютеры Apple-1 с рукописными серийными номерами наверняка будут продаваться на аукционах дороже, чем раньше. Дело в том, что основатель компании редко давал автографы, что делает его подпись и почерк особенно ценными. Потенциальное влияние этого открытия на стоимость компьютеров с серийными номерами трудно предсказать.

Однако владельцам таких компьютеров, чтобы получить за них больше, придется проводить экспертизу, подобную этой, которая подтвердит, что серийник был написан Стивом Джобсом, а не кем-то другим – например, ими самими для манипуляций с ценой.