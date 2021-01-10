Apple и Amazon присоединились к Google и удалили приложение Parler
Компания Apple удалила приложение социальной сети Parler из своего App Store. А компания Amazon заявила, что уберет приложение из своего веб-хостинга из-за неоднократных нарушений правил.
Недоступность Parler расширили
Apple и Amazon удалили соцсеть Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.
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Компания Apple удалила соцсеть из App Store, объяснив такой шаг недостаточным контролем публикаций своих пользователей, которые поощряли насилие и преступления.
А Amazon забрал Parler из своего облачного хостинга Amazon Web Services.
Что известно о Parler
- Социальную сеть считают альтернативой Twitter и Facebook.
- В течение последних месяцев количество установок приложения Parler было рекордным.
- Миллионы сторонников президента Дональда Трампа начали загружать его после того, как Facebook и Twitter стали чаще удалять публикации действующего президента США.
- К утру 9 января в App Store Parler была на первом месте по количеству установок.
- Однако в тот день Google удалила Parler из своего магазина приложений. В соцсеть мог перейти Трамп после того, как Twitter решил навсегда удалить его аккаунт.
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