Компания Apple удалила приложение социальной сети Parler из своего App Store. А компания Amazon заявила, что уберет приложение из своего веб-хостинга из-за неоднократных нарушений правил.

Недоступность Parler расширили

Apple и Amazon удалили соцсеть Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times.

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Компания Apple удалила соцсеть из App Store, объяснив такой шаг недостаточным контролем публикаций своих пользователей, которые поощряли насилие и преступления.

А Amazon забрал Parler из своего облачного хостинга Amazon Web Services.

Что известно о Parler

Социальную сеть считают альтернативой Twitter и Facebook.

В течение последних месяцев количество установок приложения Parler было рекордным.

Миллионы сторонников президента Дональда Трампа начали загружать его после того, как Facebook и Twitter стали чаще удалять публикации действующего президента США.

К утру 9 января в App Store Parler была на первом месте по количеству установок.

Однако в тот день Google удалила Parler из своего магазина приложений. В соцсеть мог перейти Трамп после того, как Twitter решил навсегда удалить его аккаунт.

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