Фото распространяют в китайской социальной сети Weibo. Большую часть информации об AirPods 3 уже неоднократно называли инсайдеры. Эти фото еще раз подтверждают информацию.

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Что известно об AirPods 3

AirPods 3 получат короткую ножку, хотя была информация, что новинка будет совсем без ножек. Наушники будут поддерживать систему активного шумоподавления (ANC). Также со сменными вкладышами в комплекте.



Так могут выглядеть AirPods 3 / Фото GSM Arena

Дата анонса

Недавно Apple официально назвала дату весенней презентации, которая состоится 20 апреля в штаб-квартире Apple Park. Поэтому есть большая вероятность, что именно тогда представят AirPods 3 и стилус Apple Pencil 3.

Кроме того, должна состояться презентация новых планшетов, брелока-метки AirTag, компьютеров iMac и Mac Pro, ноутбуков MacBook Pro и телеприставки Apple TV.