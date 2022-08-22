Ранее 24 канал писал о том, что RR Auction готовит к продаже прототип Apple 1, принадлежавший основателю Apple Стиву Джобсу. К моменту выпуска цена компьютера составляла 666,66 доллара за единицу, а выпущено их было около 200 штук. Лот на аукционе был продан в 1000 раз дороже.

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Цена проданного на аукционе Apple 1

RR Auction сообщает, что лот под номером 5006 был продан за 677 196 долларов. Но проданная модель особенно уникальна, поскольку это был прототип, который соучредитель Apple Стив Джобс использовал в качестве демонстрации еще в 1976 году.



Лот 5006 Apple Computer 1 продано / Фото RR Auction

Прототип был показан Полу Терреллу, владельцу Byte Shop в Маунтин-Вью, Калифорния, одного из первых компьютерных магазинов в мире, продававшего Apple-1. На устройстве также выгравированы слова "Apple Computer A" вместо стандартной маркировки Apple Computer 1.

Аукцион RR подтвердил подлинность прототипа, сравнив его со старыми фотографиями компьютера сделанными в 1976 году, которые позже были опубликованы в журнале Time. Компьютерный историк Apple Кори Коэн также подтвердил подлинность машины в 13-страничном отчете.



Одно из первых фото Apple Computer 1 / Фото Time

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По данным RR Auction, прототип много лет стоял в гараже дома Джобса. К сожалению, часть печатной платы сломалась, что привело к отсутствию конденсаторов Sprague Atom.

Аукцион прототипа Apple-1 начался в прошлом месяце и первоначально ставки превышали 200 000 долларов. По прогнозам ожидалось, что цена компьютера в конце концов достигнет не менее 500 000 долларов США и это оказалось очень близким к конечной ставке.