Лунный ровер Yutu-2, который возобновил работу 6 февраля после вынужденного пребывания "в режиме сна" во время холодной лунной ночи, обнаружил интересный образец камня. Команда специалистов, управляющих движением Yutu-2, назвала его "milestone" (верстовой столб). В свою очередь, ученые миссии Chang'e-4 решили, что этот камень заслуживает более внимательного изучения.

Находка вызвала интерес и других исследователей Луны, среди которых – ученые из NASA. Это и неудивительно, ведь камень имеет форму обломка и торчит из грунта.

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Чем такой особенный обнаруженный на Луне камень

В частности Дэн Мориарти, научный сотрудник программы NASA в Центре космических полетов Годдарда, отметил, что и форма, и ярко выраженный "гребень", который проходит по краю камня, похоже, указывают на то, что он геологически молод и попал сюда относительно недавно.



"Верстовой камень", обнаруженный на поверхности Луны / Фото CNSA

Специалист NASA предположил, что камень мог быть обломком от удара большего космического тела о поверхность Луны, но в таком случае неподалеку должен быть кратер. Впрочем, ученый также предположил, что порода с таким соотношением сторон могла быть образована в результате процесса, известного как скалывание, когда неповрежденные фрагменты породы сдуваются с прилегающей поверхности.

В любом случае камень нужно исследовать, для того, чтобы лучше понять его происхождение. По крайней мере теперь исследователи получили еще один интересный и достойный внимания объект на лунной поверхности.

Доставка грунта с Луны на Землю

Напомним, что в конце 2020 года (16 декабря) китайский аппарат Chang'e 5 успешно доставил куски почвы на Землю впервые за более чем 40 лет. Последний раз это было осуществлено еще в 1976 году – через 7 лет после того, как первые люди ступили на поверхность спутника нашей планеты.