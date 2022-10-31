Момент наибольшего сближения произошел 12 октября, когда Solar Orbiter находился всего на 29% расстояния от Земли до Солнца. В агентстве говорят, что аппарат передал данные с более высоким разрешением, чем когда-либо ранее.

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Солнечная корона

Видео было снято 13 октября космической камерой экстремального ультрафиолетового изображения. В этом случае атмосфера светила находится в спокойном состоянии.

Солнечная корона в рекордном разрешении: видео

Каждый пиксель видео охватывает 105 километров Солнца. Это означает, что если бы аппарат взглянул на Землю с такого расстояния, вся наша планета имела бы ширину всего 120 пикселей. На этом изображении один рядом с другим поместятся 17 земель.

Солнечная корона — внешняя атмосфера звезды. Она имеет температуру до миллиона градусов. Электрически заряженный газ, плазма, находится в постоянном движении, направляемый и ускоряемый изменениями магнитного поля Солнца. Своды яркой плазмы удерживаются на месте петлями магнетизма, вырывающимися в корону изнутри.

Солнце приближается к пику своей активности, известному как солнечный максимум, он наступит в 2025 году. Таким образом, в ближайшие несколько лет виды спокойной короны станут редкостью.

Напомним, недавно мощная солнечная вспышка нарушила работу радио в Африке и на Ближнем Востоке. Ученые постоянно наблюдают за нашей звездой и в начале сентября сделали потрясающие фото Солнца, воспользовавшись самым мощным солнечным телескопом в мире.