На фотографии, которая была сделана, когда Ingenuity находился на высоте пяти метров и расстоянии примерно 85 метров от марсохода, можно рассмотреть ровер Perseverance в левом верхнем углу снимка.

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Третий полет Ingenuity

Марсианский вертолет Ingenuity 25 апреля, совершил третий полет, в ходе которого он развил скорость около семи километров в час и преодолел расстояние 50 метров.



​Марсоход Perseverance в левом верхнем углу / Фото NASA

Увеличенный фрагмент фото Perseverance / Фото NASA

Ingenuity на Марсе

Ровер Perseverance ("Настойчивость") размером с автомобиль приземлился внутри кратера Иезерово диаметром 45 километров 18 февраля – тогда вертолет массой 1,8 кг еще был прочно закреплен на дне марсохода в сложенном состоянии.

После сброса кожуха ровер развернул Ingunuity, довел заряд батарей вертолета до 100%, выгрузил его на поверхность Марса и уехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолета, который питается от солнечных батарей.

На сегодня марсианский вертолет совершил три полета:

первый тестовый полет состоялся 19 апреля;

второй расширенный тестовый полет прошедшем 22 апреля;

третий полет на дальнюю дистанцию ​​было совершено 25 апреля.

Интересный факт! Сейчас вертолет получает энергию исключительно от Солнца – она ​​нужна не только для полетов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночевок, когда температура опускается до -90°C.