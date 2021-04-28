На фотографии, которая была сделана, когда Ingenuity находился на высоте пяти метров и расстоянии примерно 85 метров от марсохода, можно рассмотреть ровер Perseverance в левом верхнем углу снимка.
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Третий полет Ingenuity
Марсианский вертолет Ingenuity 25 апреля, совершил третий полет, в ходе которого он развил скорость около семи километров в час и преодолел расстояние 50 метров.
Марсоход Perseverance в левом верхнем углу / Фото NASA
Увеличенный фрагмент фото Perseverance / Фото NASA
Ingenuity на Марсе
Ровер Perseverance ("Настойчивость") размером с автомобиль приземлился внутри кратера Иезерово диаметром 45 километров 18 февраля – тогда вертолет массой 1,8 кг еще был прочно закреплен на дне марсохода в сложенном состоянии.
После сброса кожуха ровер развернул Ingunuity, довел заряд батарей вертолета до 100%, выгрузил его на поверхность Марса и уехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолета, который питается от солнечных батарей.
На сегодня марсианский вертолет совершил три полета:
- первый тестовый полет состоялся 19 апреля;
- второй расширенный тестовый полет прошедшем 22 апреля;
- третий полет на дальнюю дистанцию было совершено 25 апреля.