Аппарат на Марсе зафиксировал три землетрясения
Источник:NASA/JPL-Caltech
Холодный Марс издавна интересует человечество. Но еще больше он интересует ученых, которые, изучая Красную планету и ее структуру, лучше понимают эволюцию планет в Солнечной системе. С этой целью к Марсу отправляются автоматические посадочные аппараты. InSight – один из них.
Автоматический аппарат NASA InSight находится на Марсе с осени 2018 года. В отличие от марсоходов, InSight не может передвигаться и является стационарной исследовательской станцией. Для исследования внутренней структуры Красной планеты на аппарате есть все необходимое, включая сейсмограф. Именно благодаря ему удалось зафиксировать "марсотрясение".
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"Марсотрясение" и очищенные солнечные панели
Используя сейсмограф, автоматической исследовательской станции NASA InSight удалось зафиксировать целых три "марсотрясения" за последний месяц:
- 25 августа 2021 года аппарат обнаружил два землетрясения. Магнитуда толчков составила 4,2 и 4,1 балла.
- 18 сентября 2021 года InSight зафиксировал третье землетрясение за месяц магнитудой 4,2 балла.
Эти события интересны по двум причинам:
- Все три "марсотрясения" значительно мощнее сильнейшего землетрясения, которое зарегистрировали на Марсе ранее. Предыдущий рекордсмен имел магнитуду 3,7 балла и состоялся в 2019 году.
- "Марсотрясение" 18 сентября выглядело как подарок от Красной планеты, ведь именно в тот день InSight отметил свой тысячный сол на Марсе.
Что такое "сол"?Сол – это название марсианских суток. Один сол равняется 24 часам 39 минутам и 35 секундам.
Солнечные панели зонда
Автоматическая исследовательская станция была рассчитана только на один марсианский год работы, на 668 солей. Очевидно, что план InSight значительно перевыполнил.
Учитывая надежность аппарата, в январе 2021 миссию продлили до конца 2022 года.
И InSight столкнулся с ожидаемой проблемой – марсианском пылью, которая покрыла его солнечные панели, что усложнило выработки электроэнергии и поставило расширенную миссию под угрозу.
В NASA оригинально справились с проблемой, посыпав солнечные панели марсианским грунтом и песком. Это помогло избавиться от достаточного количества пыли, чтобы производимой энергии хватало на обогрев InSight и на работу сейсмометра, которым и зафиксировали "марсотрясения".